پخش زنده
امروز: -
بمنظور کاهش تصادفات جادهای در روستاهای مجاور جاده دوره آموزشی قوانین راهنمایی و رانندگی در روستای عبدالمومن بخش شیرین سو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جانشین پلیس راه شهرستان کبودراهنگ گفت: در این کارگاه آموزشی، اهالی روستا با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از نظر آشنایی با تابلو، علایم، خط کشی و نحوه عبور و مرور در سطح معابر بیش از پیش آشنا میشوند.
محمد رسول زارعی افزود: در این طرح به شرکت کنندهها کلاه ایمنی اهدا شد و بر ادوات کشاورزی برچسب شب نما نصب شد.
او تصریح کرد: این طرح در فصل تابستان در ۵ روستای مجاور جاده اصلی شهرستان کبودراهنگ اجرا خواهد شد.