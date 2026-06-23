به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جانشین پلیس راه شهرستان کبودراهنگ گفت: در این کارگاه آموزشی، اهالی روستا با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از نظر آشنایی با تابلو، علایم، خط کشی و نحوه عبور و مرور در سطح معابر بیش از پیش آشنا می‌شوند.

محمد رسول زارعی افزود: در این طرح به شرکت کننده‌ها کلاه ایمنی اهدا شد و بر ادوات کشاورزی برچسب شب نما نصب شد.

او تصریح کرد: این طرح در فصل تابستان در ۵ روستای مجاور جاده اصلی شهرستان کبودراهنگ اجرا خواهد شد.