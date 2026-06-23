به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان گفت: نخستین آشپزخانه طرح اطعام حسینی در مرکز نیکوکاری حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) شهرک رزمندگان اهواز راه‌اندازی شده است.

جمال شیبه با اشاره به اجرای این طرح در ماه‌های محرم و صفر افزود: در قالب پویش «اطعام و احسان حسینی»، ۱۷۱ آشپزخانه در شهرستان‌های مختلف استان خوزستان با مشارکت مراکز نیکوکاری فعال شده‌اند.

وی ادامه داد: این پویش با هدف طبخ و توزیع غذای گرم و همچنین تهیه، بسته‌بندی و توزیع بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های نیازمند، با مشارکت مراکز نیکوکاری، خیریه‌ها، هیأت‌های مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، مواکب و گروه‌های جهادی در حال اجراست.

شیبه تصریح کرد: در قالب این طرح، پیش‌بینی شده است با مشارکت خیران حقیقی و حقوقی، یک میلیون پرس غذای گرم و ۳۵۰ هزار بسته معیشتی در اختیار خانواده‌های محروم قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان در پایان از مردم نیکوکار خواست برای مشارکت در این پویش، از طریق شماره‌گیری #۸۸۷۷۰۶۱ نذورات خود را به دست نیازمندان برسانند.