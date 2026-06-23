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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز برداشت کلزا از ۲ هزار و ۱۷۰ هکتار مزارع استان خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت مطلوب مزارع، پیشبینی میشود ۵ هزار تن دانه روغنی در استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری با اعلام این خبر افزود: در سال زراعی جاری ۲ هزار و ۳۵۰ هکتار از اراضی استان به زیر کشت کلزا رفت که عملیات برداشت آن با بهرهگیری از ۴۸ دستگاه کمباین مجهز به هد برداشت، از ابتدای تیرماه در پلدشت آغاز شده و در سایر شهرستانها در حال انجام است.
وی با اشاره به راهاندازی ۶ مرکز خرید با مباشرت تعاون روستایی در شهرستانهای بوکان، نقده، پلدشت، شاهیندژ، میاندوآب و مهاباد افزود: خرید این محصول به صورت توافقی و با قیمت پایه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال (با لحاظ ۱۰ درصد رطوبت و ۲ درصد ناخالصی) انجام میشود و مراکز خرید همهروزه از ساعت ۸ صبح آماده تحویل محصول کشاورزان هستند.
اصغری توسعه کشت دانههای روغنی را راهبردی برای تامین امنیت غذایی، خودکفایی در تولید روغن، تامین علوفه دام و جلوگیری از خروج ارز دانست و بر حمایت سازمان جهاد کشاورزی از کلزاکاران برای تداوم و افزایش سطح زیر کشت تاکید کرد.