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شب تاسوعا بعد از اتمام برنامه تجمع میدان ، پیاده روی از ساعت ۲۲ از مسیر بلوار امام خمینی به سمت پانزده خرداد وخیابان مصلی و سپس به سمت بولوار جمهوری انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: برنامه روز تاسوعا از صبح تاسوعا به عصر تاسوعا تغییر زمان پیدا کرد و عملا برای صبح برنامه ریزی انجام نشده است، البته در شهر مادوان و امامزاده مختار دستههای عزاداری و سینه زنی وجود دارد.
حجت الاسلام موسوی افزود: برنامه عصر تاسوعا در بلوار جمهوری اسلامی ساعت ۱۷:۳۰ شروع میشود و تا اذان مغرب ادامه دارد.
وی اضافه کرد: در شب عاشورا نیز بعد از برنامه اجتماعات شبانه، دسته روی و پیاده روی از بلوار امام خمینی به سمت ۷ تیر و خیابان طالقانی به سوی بولوار جمهوری اسلامی ادامه دارد.
موسوی گفت: برای صبح روز عاشورا نیز برنامه از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ پیش بینی شده است و هیئتها از میدان ساعت و ۷ تیر به سمت بلوار جمهوری اسلامی حرکت میکنند و در این مکان عزاداری به صورت اجتماعات عمومی برگزار میشود.