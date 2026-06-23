به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: برنامه روز تاسوعا از صبح تاسوعا به عصر تاسوعا تغییر زمان پیدا کرد و عملا برای صبح برنامه ریزی انجام نشده است، البته در شهر مادوان و امام‌زاده مختار دسته‌های عزاداری و سینه زنی وجود دارد.

حجت الاسلام موسوی افزود: برنامه عصر تاسوعا در بلوار جمهوری اسلامی ساعت ۱۷:۳۰ شروع می‌شود و تا اذان مغرب ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در شب عاشورا نیز بعد از برنامه اجتماعات شبانه، دسته روی و پیاده روی از بلوار امام خمینی به سمت ۷ تیر و خیابان طالقانی به سوی بولوار جمهوری اسلامی ادامه دارد.

موسوی گفت: برای صبح روز عاشورا نیز برنامه از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ پیش بینی شده است و هیئت‌ها از میدان ساعت و ۷ تیر به سمت بلوار جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند و در این مکان عزاداری به صورت اجتماعات عمومی برگزار می‌شود.