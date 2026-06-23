به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ فریبرز مردانی گفت : ماموران یگان امداد هنگام گشت در سطح حوزه استحفاظي به يک دستگاه وانت نيسان حامل کود شيميايي مشکوک و برای بررسي بيشتر آن را متوقف كردند.

او افزود: ماموران در بازرسي از اين خودرو ۵۰ کيسه کود شيميايي فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ مردانی با اشاره به اينکه راننده تحويل مراجع قضايي شد، گفت: کارشناسان ارزش کالاي کشف شده را يک ميليارد ريال برآورد کردند.