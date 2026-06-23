مدیر کل سازمان بازرسی سیستان و بلوچستان گفت: در یکسال گذشته میزان تخلفات مالی کشف شده بیش از ۷ هزارو ۲۱۹ میلیارد ریال بوده که به خزانه دولت برگشت داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،غلامرضا کوهی افزود: اداره‌کل بازرسی سیستان و بلوچستان در راستای اجرای وظایف قانونی خود، با انجام بازرسی‌های برنامه‌ای و موردی، روند اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی استان را مورد ارزیابی قرار داده است.

وی اضافه کرد: پیگیری حقوق عامه، رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات عمومی، از مهم‌ترین محورهای فعالیت این مجموعه در سال گذشته بوده است.

مدیر کل سازمان بازرسی استان همچنین گفت: طی این مدت بیش از ۳۰ هزار متر مربع اراضی ملی رفع تصرف شده است .