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مدیر کل سازمان بازرسی سیستان و بلوچستان گفت: در یکسال گذشته میزان تخلفات مالی کشف شده بیش از ۷ هزارو ۲۱۹ میلیارد ریال بوده که به خزانه دولت برگشت داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،غلامرضا کوهی افزود: ادارهکل بازرسی سیستان و بلوچستان در راستای اجرای وظایف قانونی خود، با انجام بازرسیهای برنامهای و موردی، روند اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی استان را مورد ارزیابی قرار داده است.
وی اضافه کرد: پیگیری حقوق عامه، رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات عمومی، از مهمترین محورهای فعالیت این مجموعه در سال گذشته بوده است.
مدیر کل سازمان بازرسی استان همچنین گفت: طی این مدت بیش از ۳۰ هزار متر مربع اراضی ملی رفع تصرف شده است .