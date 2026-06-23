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هفت شرط که یک ملت منتظر تحقق آن هستند

هفت شرط که یک ملت منتظر تحقق آن هستند، این روز‌ها مردم و رهبر معظم انقلاب با اعتماد به مسئولان پیگیر حقوق و منافع مردم ایران هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۱۷:۲۹
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برچسب ها: تفاهم نامه ، مذاکرات ایران و آمریکا ، هیئت مذاکره کننده ، آمریکا ، ژنو سوئیس
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