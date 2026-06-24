بازگشایی فرودگاه عسلویه از شنبه ششم تیر
سرپرست معاونت اجرایی سازمان منطقه ویژه پارس از بازگشایی مجدد فرودگاه عسلویه از روز شنبه ششم تیر خبر داد و گفت: با ازسرگیری پروازها، یکی از مهمترین زیرساختهای پشتیبان صنعت نفت و گاز کشور بار دیگر به چرخه عملیاتی باز میگردد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمد بابایی اظهار کرد: پس از حدود چهار ماه وقفه در فعالیتهای پروازی به دلیل حملات وحشیانه آمریکایی- صهیونی به کشور، با پیگیریهای مستمر و انجام هماهنگیهای لازم با مراجع مربوط، مجوز بازگشایی فرودگاه عسلویه صادر و از روز شنبه پروازها در این فرودگاه از سر گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی فرودگاه خلیج فارس عسلویه، یادآور شد: این فرودگاه بهعنوان یکی از پرترددترین فرودگاههای جنوب کشور، نقش بسیار مهمی در جابهجایی کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه ایفا میکند و علاوه بر آن به ساکنان مناطق مختلف استانهای بوشهر، جنوب فارس و هرمزگان نیز خدماترسانی دارد.
سرپرست معاونت اجرایی سازمان منطقه ویژه پارس با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای صورتگرفته برای بازگشایی این فرودگاه گفت: این موفقیت حاصل حمایتهای ارزشمند مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، نماینده چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر، همکاری و همراهی سازمان هواپیمایی کشوری و کمک سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط است که با درک اهمیت راهبردی فرودگاه خلیج فارس، زمینه ازسرگیری فعالیتهای پروازی را فراهم کردند.
وی همچنین از استقرار هواپیما به صورت دائم در فرودگاه عسلویه خبر داد و تصریح کرد: برای نخستین بار در تاریخ فعالیت این فرودگاه، یک فروند هواپیما بهصورت دائم در فرودگاه خلیج فارس مستقر خواهد شد و پروازها از مبدأ و مقصد عسلویه برنامهریزی و انجام میشوند.
بابایی ادامه داد: استقرار هواپیما در فرودگاه عسلویه ضمن افزایش ظرفیت عملیاتی، امکان طراحی مسیرهای پروازی جدید، توسعه مقاصد پروازی و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران را فراهم میکند و گام مهمی در مسیر توسعه حملونقل هوایی منطقه به شمار میرود.
وی ابراز امیدواری کرد با بازگشت تدریجی این فرودگاه به ظرفیتهای کامل عملیاتی و اجرای طرحهای توسعهای پیشبینیشده، فرودگاه خلیج فارس بیش از گذشته در خدمت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور و همچنین مردم منطقه قرار گیرد.