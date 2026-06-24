بازگشایی فرودگاه عسلویه از شنبه ششم تیر

سرپرست معاونت اجرایی سازمان منطقه ویژه پارس از بازگشایی مجدد فرودگاه عسلویه از روز شنبه ششم تیر خبر داد و گفت: با ازسرگیری پروازها، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های پشتیبان صنعت نفت و گاز کشور بار دیگر به چرخه عملیاتی باز می‌گردد.