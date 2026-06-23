پخش زنده
امروز: -
وزارت جهادکشاورزی با هدف ارتقای بهرهوری، تجمیع و یکپارچهسازی ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور را برای سال ۱۴۰۵ هدفگذاری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهرهوری اراضی سازمان امور اراضی کشور، گفت که با توجه به نرخ تورم، هزینه تجمیع و یکپارچهسازی هر هکتار اراضی حدود ۳۰۰ میلیون تومان برآورد میشود.
وی تأکید کرد که اجرای سیستمهای نوین آبیاری به تنهایی حدود ۱۵۰ میلیون تومان برای هر هکتار هزینه دارد و تحقق برنامه سال ۱۴۰۵ مستلزم تأمین منابع مالی مناسب است.
روحالله درویش خضری با اشاره به عملکرد درخشان این حوزه افزود: بر اساس برنامه هفتم، سالانه ۱۰ هزار هکتار تجمیع در نظر گرفته شده بود، اما از سال ۱۴۰۲ تاکنون با اجرای ۳۹ هزار هکتار، ما حدود ۱۹ هزار هکتار فراتر از تعهدات برنامهای عمل کردهایم.
وی همچنین به رشد عملکرد در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۴، عملکرد یکپارچهسازی نسبت به سال قبل ۴۱ درصد و پیشرفت فیزیکی بخش تجمیع ۲۳ درصد افزایش داشته است.» وی علت این موفقیت را فعال شدن مجدد کارگروههای استانی و شهرستانی دانست که از سال ۱۴۰۲ روند فعالیت آنها با ۱۵ درصد رشد در نشستها، شتاب گرفته است.
در بخش طرحهای عملیاتی، مدیرکل دفتر یکپارچگی اعلام کرد: طرح «هر شهرستان یک پایلوت» تاکنون ۸۵ درصد محقق شده و شامل شناسایی ۴۰ هزار هکتار و اجرای عملیات در ۳۹ هزار هکتار است.
وی استانهای زنجان، ایلام، فارس، خوزستان، تهران، گلستان و همدان را به عنوان استانهای پیشرو در این حوزه معرفی کرد.