به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمدهادی علی‌احمدی با اشاره به سازماندهی و فعال‌سازی شبکه مردمی خدمت‌رسانی به منظور پشتیبانی از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید گفت: در آستانه برگزاری این مراسم باشکوه، مدیریت شهری منطقه در کنار آماده‌سازی ظرفیت‌های اجرایی و خدماتی، بستر مشارکت داوطلبانه شهروندان را نیز فراهم کرده است تا جلوه‌ای از همبستگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ خدمت‌رسانی مردمی به نمایش گذاشته شود.

شهردار منطقه ۷ با اشاره به نقش مؤثر مردم در برگزاری رویدادهای ملی و مذهبی افزود: شهروندان منطقه ۷ همواره در صحنه‌های مختلف اجتماعی حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند و امروز نیز آمادگی خود را برای مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: در قالب این شبکه مردمی، ظرفیت مشارکت داوطلبان در حوزه‌های مختلف از جمله راهنمایی و هدایت جمعیت، خدمات رفاهی و پذیرایی، پشتیبانی اجرایی، همکاری با گروه‌های جهادی، اسکان موقت زائران، خدمات حمل‌ونقل و سایر فعالیت‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

محمدهادی علی‌احمدی با تأکید بر هماهنگی صورت‌گرفته میان مدیریت شهری و مجموعه‌های مردمی منطقه ۷ اظهار کرد: بهره‌گیری از توان مساجد، سراهای محلات، هیئات مذهبی، تشکل‌های مردمی و خیرین محلی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تسهیل حضور شهروندان در این مراسم ایفا کند.