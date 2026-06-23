مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: هدف ما از پایش برق ادارات، مدیریت بهینه مصرف برای گذر از دوره اوج مصرف و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمود محمودی در آیین افتتاحیه مانور ضربتی پایش مصرف برق ادارات استان تهران که به صورت همزمان در مناطق ۲۲ گانه تحت پوشش این شرکت و با حضور فرمانده بسیج ادارات استان تهران، رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: با توجه به شروع فصل گرما، افزایش مصرف برق در شبکه سراسری نسبت به هفته گذشته ۵۰۰۰ مگاوات افزایش یافته است و در استان تهران نیز این افزایش ۲۰۰ مگاوات بوده است.

وی با تاکید بر لزوم تلاش مضاعف برای مدیریت مصرف برق، افزود: یکی از بخش‌هایی که باید مدیریت مصرف برق در آن به جدیت دنبال شود، ادارات و دستگاه‌های دولتی هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی۴ هزار و ۴۳۲ اداره دولتی در این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: مصرف برق ۳ هزار و ۳۰۰ اداره بزرگ به صورت برخط رصد و کنترل می‌شود.

محمودی تصریح کرد: ادارات دولتی موظفند در ساعات اداری (۷ تا ۱۳) مصرف خود را نسبت به بار پایه سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۵ درصد کاهش دهند. پس از ساعات اداری نیز باید مصرف برق آنها حداکثر ۴۰ درصد میزان بار مصرفی همان روز باشد.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های اکیپ‌های پایش مصرف برق در مناطق ۲۲ گانه استان تهران، گفت: هدف ما از پایش برق ادارات، مچ‌گیری و خاموش کردن برق نیست بلکه به دنبال مدیریت بهینه مصرف هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، استفاده حداکثری از نور طبیعی، تنظیم دمای چیلر و کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه، قرار دادن کولر‌های آبی روی دور کند، بسته بودن پنجره‌ها و در‌های ورودی در هنگام استفاده از سیستم سرمایشی، آماده استفاده بودن دستگاه‌های دیزل ژنراتور و پنل‌های خورشیدی نصب شده در ادارات را از جمله مواردی برشمرد که اکیپ‌های پایش موظف به بررسی آنها هستند.

محمودی در ادامه بر استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج ادارات برای مدیریت مصرف برق در دستگاه‌های دولتی با راهبری استانداری تهران تاکید کرد.