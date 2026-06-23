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برای ساماندهی متقاضیان ستاد جانفدایان در شهرستان ارزوئیه برای رفع مشکلات مناطق محروم، جلسه آموزشی این ستاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛کاظم شکوهی مسئول ستاد جان فدا در استان کرمان در جلسه اعضاء جان فدایان ثبت نام شده در ارزوئیه گفت: هدف از این جلسه آموزش اعضاء و استفاده از حرکت جهادی این افراد در مسیر رسیدگی به مشکلات اجتماعی محرومان و فقرا ونیز رزمندگان اسلام است.
وی افزود: در سنگرهای اجتماعی و خدمت رسانی به طبقه قشر مستضعف و حل مشکلات و دغدغههای نیازمندان در ارزوئیه ۱۳ گروه ساماندهی و آموزش دیده می شوند.