به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛کاظم شکوهی مسئول ستاد جان فدا در استان کرمان در جلسه اعضاء جان فدایان ثبت نام شده در ارزوئیه گفت: هدف از این جلسه آموزش اعضاء و استفاده از حرکت جهادی این افراد در مسیر رسیدگی به مشکلات اجتماعی محرومان و فقرا ونیز رزمندگان اسلام است.

وی افزود: در سنگر‌های اجتماعی و خدمت رسانی به طبقه قشر مستضعف و حل مشکلات و دغدغه‌های نیازمندان در ارزوئیه ۱۳ گروه ساماندهی و آموزش‌ دیده می شوند.