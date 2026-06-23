به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جعفر زاهدی دره‌شوری گفت: عملیات اجرایی این طرح آغاز شده است و قرارداد واگذاری زمین نیز تا کمتر از یک ماه آینده در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

او درباره آخرین وضعیت احداث آرامستان در شهر صدرا بیان کرد: حدود ۲۰ هکتار زمین در غرب شهر صدرا و در نزدیکی آزادراه برای این منظور در نظر گرفته شده است.

زاهدی دره‌شوری افزود: در انتخاب این زمین تمامی ضوابط و فواصل قانونی مورد نیاز رعایت شده و مصوبات کارگروه امور زیربنایی و همچنین شورای برنامه‌ریزی مربوطه نیز اخذ شده است.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا با اشاره به روند واگذاری زمین گفت: در حال حاضر مراحل واگذاری در حال انجام است و حتی زمین به صورت غیررسمی در اختیار مجموعه مجری قرار گرفته تا عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.

او ادامه داد: هم‌اکنون اقدامات اجرایی اولیه در محل آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود کمتر از یک ماه آینده قرارداد رسمی واگذاری زمین نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد.

زاهدی دره‌شوری در ادامه با تأکید بر پیگیری روند اجرای این طرح افزود: با نهایی شدن فرآیند واگذاری، زمینه برای تسریع در اجرای طرح و بهره‌برداری از آرامستان شهر صدرا فراهم می‌شود.