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مدیرعامل شرکت عمران صدرا از واگذاری زمین مورد نیاز برای احداث آرامستان این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جعفر زاهدی درهشوری گفت: عملیات اجرایی این طرح آغاز شده است و قرارداد واگذاری زمین نیز تا کمتر از یک ماه آینده در اختیار شهرداری قرار میگیرد.
او درباره آخرین وضعیت احداث آرامستان در شهر صدرا بیان کرد: حدود ۲۰ هکتار زمین در غرب شهر صدرا و در نزدیکی آزادراه برای این منظور در نظر گرفته شده است.
زاهدی درهشوری افزود: در انتخاب این زمین تمامی ضوابط و فواصل قانونی مورد نیاز رعایت شده و مصوبات کارگروه امور زیربنایی و همچنین شورای برنامهریزی مربوطه نیز اخذ شده است.
مدیرعامل شرکت عمران صدرا با اشاره به روند واگذاری زمین گفت: در حال حاضر مراحل واگذاری در حال انجام است و حتی زمین به صورت غیررسمی در اختیار مجموعه مجری قرار گرفته تا عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.
او ادامه داد: هماکنون اقدامات اجرایی اولیه در محل آغاز شده است و پیشبینی میشود کمتر از یک ماه آینده قرارداد رسمی واگذاری زمین نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد.
زاهدی درهشوری در ادامه با تأکید بر پیگیری روند اجرای این طرح افزود: با نهایی شدن فرآیند واگذاری، زمینه برای تسریع در اجرای طرح و بهرهبرداری از آرامستان شهر صدرا فراهم میشود.