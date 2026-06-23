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عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران: مصمم هستیم با تکمیل طرحهای پیشران، اردکان را به عنوان الگوی عملیاتی و موفق در سطح ملی تثبیت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید روستا گفت: نگاه ما به بازآفرینی، تقلیلگرایانه و محدود به تخریب و نوسازی کالبدی نیست؛ بلکه ما به دنبال احیای سرزندگی، ارتقای شأنیت اجتماعی محلات و بازگرداندن هویت تاریخی به بافتهای ارزشمند هستیم. در همین راستا، یک نقشه راه عملیاتی برای شهر اردکان با جمعیتی حدود ۱۶ هزار نفر و ظرفیت میزبانی سالانه نزدیک به پنج میلیون گردشگر تدوین شده که اکنون با جدیت تمام در حال اجراست.
وی افزود: در این نقشه راه، تمرکز ویژهای بر احیای هستههای اجتماعی محلات صورت گرفته است؛ به طوری که طراحی و فعالسازی چهار مرکز توسعه محله به عنوان قلب تپنده شهر اردکان در دستور کار قرار دارد تا احیای هویت هستههای مرکزی و بازگشت فعالیتهای اجتماعی به بافتهای تاریخی محقق شود.
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: در کنار این اقدام زیرساختی، ساماندهی رودکنارها به عنوان محورهای طبیعی و زیستمحیطی برای ایجاد فضاهای عمومی تفریحی با جدیت توسط مدیریت شهری اردکان دنبال میشود و طرحهای بهسازی سیمای شهری شامل نماسازی، جدارهسازی و بهبود سیستم روشنایی معابر نیز برای افزایش امنیت و جذابیت بصری در حال اجراست تا بافتهای ناکارآمد را به فضاهایی زیستپذیر و گردشگرپذیر بدل کند.
روستا با تأکید بر راهبردهای نوین اقتصادی شرکت بازآفرینی شهری، تصریح کرد: در این طرحها، ما از رویکرد هوشمندانه بهرهگیری از ظرفیت زمین به عنوان پشتیبان طرحهای بازآفرینی استفاده میکنیم؛ چرا که این استراتژی به مدیریت شهری اجازه میدهد تا با ایجاد ارزشافزوده در زمینهای شهری، منابع مورد نیاز طرح ها را به صورت پایدار تأمین کند و از وابستگیِ صرف به اعتبارات قطرهچکانی دولتی رهایی یابد.
وی با تأکید بر نقش حیاتی هماهنگیهای فرابخشی در اجرای این حجم از طرحها اظهار داشت: آنچه امروز در اردکان شاهد هستیم، نتیجه یک همافزایی ساختاری میان مدیریت شهری، مدیریت ملی و ذینفعان محلی است. البته حمایتها، بازوی کمکی قدرتمندی بوده که باعث شده مطالبات مردمی در بافتهای تاریخی به طرحهای عینی و ملموس تبدیل شود و اردکان را به الگویی موفق برای سایر شهرهای کشور در مسیر توسعه پایدار و بازآفرینی گردشگرمحور تبدیل کند.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان خاطرنشان کرد: تجربه اردکان به ما ثابت کرده که هر گاه اراده محلی، مطالبات جامعه مدنی و حمایتهای هدفمندِ ملی و پارلمانی در یک راستا قرار گیرند، بافتهای ناکارآمد میتوانند به فرصتهایی بینظیر برای توسعه تبدیل شوند.
روستا افزود: ما مصمم هستیم با تکمیل این طرحهای پیشران، اردکان را به عنوان الگوی عملیاتی و موفق در سطح ملی تثبیت کنیم که در آن تاریخ، طبیعت و اقتصاد در پیوندی پایدار، رفاه و توسعه را برای تمامی شهروندان به ارمغان میآورند.