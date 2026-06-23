به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با رئیس کل دادگستری به مناسبت هفته قوه قضاییه، که با حضور رؤسای سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی استان برگزار شد گفت: ایران در تمامی چالش‌های بزرگ، از مبارزه با رژیم پهلوی تا ایستادگی در برابر تهاجم صدام، و در جنگ اخیر پیروز میدان بوده است و این ایستادگی باعث شده که امروز دیگر هیچ دشمنی جرأت جنگ زمینی با ایران را نداشته باشد.

آیت الله سیدیوسف طباطبایی افزود: با توجه به این واقعیت، دشمن اکنون تلاش می‌کند از طریق تغییر روحیه مردم و کم‌ارزش نشان دادن دستاوردهای ملی، در کشور نفوذ کند.

وی ناآگاهی را بزرگ‌ترین نقطه ضعف دانست و گفت: دشمن همواره در پی بهره ‌برداری از ناآگاهی و عدم شناخت درست مردم است و همان‌گونه که در تاریخ اسلام، نادانی مردم منجر به حوادث تلخی در دوران ائمه شد، امروز نیز دشمن تلاش می‌کند با استفاده از شنیده‌ها و اخبار غیرموثق، در دین و عقاید مردم ایجاد شک کند.

آیت الله طباطبایی نژاد با استناد به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت مراقبت از شنیده‌ها و تأکید بر صحت اخبارعنوان کرد: باید تلاش کرد تا از تکیه بر شنیده‌ها پرهیز شود و حقیقت بر پایه مشاهده و یقین استوار شود .

امام جمعه اصفهان راهکار مقابله با این آسیب‌ها را در بازگشت به ارزش‌های دینی و تقویت ساختارهای اجتماعی دانست و گفت: وظیفه اصلی ما در این مسیر، احیای مساجد و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب و ترغیب جوانان و نوجوانان به حضور در مراکز مذهبی است تا از نفوذ و انحراف آن‌ها جلوگیری شود.

در این دیدار هم چنین رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تحولات گسترده در حوزه هوشمندسازی، مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و تقویت امنیت قضایی در شرایط بحرانی خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با اشاره به ضرورت اجرای «سند تحول و تعالی» که از سوی رهبری شهید انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای این دوره، هوشمندسازی کامل زنجیره رسیدگی به پرونده‌ها، از مرحله ارجاع تا مرحله اجرا است.

وی افزود: این تحول باعث شده تا مراجعات حضوری به میزان ۴۰ درصد کاهش یابد و شفافیت و دسترسی برخط به دادسراها، حتی برای شهروندان خارج از کشور، فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای کامل برنامه‌های قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه، افزود: در سال گذشته، در مجموع یک میلیون و ۱۷۳ هزار پرونده با احتساب گردش پرونده‌ها در دادگستری کل استان رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری اصفهان با تبیین نقش دستگاه قضایی در حفظ ثبات اقتصادی، از تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی» پس از درگیری‌های اخیر خبر داد.

وی با تاکید بر این که ۹۰ درصد فعالیت‌های این قرارگاه بر بازرسی از واحدهای صنفی و جلوگیری از احتکار تمرکز دارد، گفت: با دستور اکید ریاست قوه قضاییه، این دستگاه با جدیت با اخلالگران اقتصادی برخورد می‌کند و در حال حاضر، ۴۰ پرونده اساسی که به عنوان اخلال در نظام اقتصادی شناخته می‌شوند، در مرحله رسیدگی قرار دارند.