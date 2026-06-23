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در نهمین شب از سوگواری ماه محرم و صد و پانزدهمین حماسه میدان، آسمان و زمین در یک پیوند ناگسستنی قرار گرفتهاند؛
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نهمین شب از سوگواری ماه محرم و صد و پانزدهمین حماسه میدان، آسمان و زمین در یک پیوند ناگسستنی قرار گرفتهاند؛ صحنه نبض تپنده ملت، جایی است که سوگ تاسوعا با غیرت مذهبی و میهنپرستانه گره خورده است.
امشب، در حالی که صدای سینهزنی و نوحهخوانی از موکبهای میدان معلم شیراز به گوش میرسد، از خیابانهای اطراف نیز صدای فریاد حق بلند شده است؛ فریادی که نشان میدهد مرز میان عشق به اهلبیت (ع) و حمایت از نظام و حاکمیت وجود ندارد. تجمعاتی که با حالوهوای محرم و آیینهای عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همراه است و مردم با برافراشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و بیرقهای حسینی، بر استمرار حمایت از ملتهای مظلوم منطقه و مقابله با سیاستهای رژیم صهیونیستی تأکید می کنند .
شرکتکنندگان همچنین با اشاره به پیامها و آموزههای قیام عاشورا، ایستادگی در برابر ظلم، حفظ عزت ملی و دفاع از حقوق ملت ایران را از مهمترین الزامات شرایط کنونی دانستند و بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدات دشمنان تأکید می کنند .
حاضران در این مراسم با سردادن شعارهایی در حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مقاومت اسلامی و راه شهدا، حفظ انسجام و همبستگی ملی را عامل عبور از چالشهای پیشرو عنوان می کنند .