\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u06f1\u06f1\u06f4 \u0634\u0628 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u060c \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631 \u0639\u0647\u062f\u06cc \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0627\u0634\u0648\u0631\u0627 \u0648 \u0634\u0647\u062f\u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062b\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627 \u0648\u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0638\u0644\u0645 \u062a\u0627 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u067e\u0648\u06cc\u0627\u0633\u062a.\n\n