برنامه تلویزیونی «میراث» با هدف واکاوی ابعاد شخصیتی شهدا و کنشگران اجتماعی، هر روز ساعت ۱۸ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه ۱۰ قسمتی با پیوند زدن آموزه‌های اصیل دینی همچون غدیر و عاشورا به سبک زندگی شهدا، روایتی عمیق و متفاوت از مسیر منتهی به شهادت را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

محمد مهدی قرائتی، تهیه‌کننده و مجری برنامه «میراث»، با حضور در استودیو شبکه خبر درباره جزئیات تولید این اثر گفت: این برنامه در ۱۰ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تهیه شده و تلاش کرده است با نگاهی فراتر از صرفِ پرداختن به جنگ تحمیلی، روایت‌هایی واقعی و اثرگذار از خانواده‌های شهدا ارائه دهد.

قرائتی با اشاره به رویکرد محتوایی برنامه افزود: در «میراث» به این پرسش پرداخته‌ایم که چگونه درس‌های برگرفته از واقعه غدیر و عاشورا، در شخصیت شهدا نهادینه شده و مسیر زندگی آنان را به شهادت ختم کرده است.

محور اصلی برنامه این است که شهدا «شهید زندگی کردند» تا به مقام شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: با گفت‌و‌گو‌هایی که با خانواده‌های این عزیزان انجام شده، ابعاد مختلف زندگی آنان در محیط خانه، کار و اجتماع واکاوی شده تا مشخص شود شهادت یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه نتیجه‌ سبک زندگی و ممیزی‌های اخلاقی خود شهید است.

تهیه‌کننده برنامه «میراث» در خصوص انتخاب سوژه‌ها بیان کرد: در تولید این مجموعه، برخی وقایع چنان عمق و تأثیرگذاری داشتند که روند تولید را تغییر دادند؛ برای نمونه، حادثه میناب که در ابتدا قرار بود در یک قسمت روایت شود، به دلیل عمق فاجعه و ابعاد انسانی آن، در سه قسمت به تصویر کشیده شد.

وی درباره تأثیرگذارترین روایت‌ها گفت: تمام سوژه‌ها تأمل‌برانگیز هستند، اما «شبِ حُر» بازخورد‌های بسیار مثبتی به همراه داشت. همچنین، روایت مادر شهید امیرعلی کمالی از ماندگارترین لحظات این برنامه است؛ مادری که با وجودِ تدفین پیکر فرزندش در دو نقطه متفاوت (پا و تنه در بشاگرد و دست‌ها در میناب) و عدم کشف سر شهید، با صلابتی مثال‌زدنی از فرزندش سخن می‌گوید که قطعا برای مخاطبان بسیار اثرگذار خواهد بود.

قرائتی در پایان، از برنامه‌ریزی برای فصل‌های بعدی این مجموعه خبر داد و افزود: تیم تولید «میراث» در حال حاضر مشغول برنامه‌ریزی برای فصل بعدی این مجموعه است که به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تولید و پخش خواهد شد.

علاقه مندان با کپی لینک زیر در یکی از پیام رسان های اجتماعی ، می توانند این برنامه را تماشا کنند.

https://telewebion.ir/episode/0x16c68401