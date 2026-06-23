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این شبها عاشقان امام حسین (ع) در مهاباد با برپایی مراسم عزاداری و سینهزنی، بار دیگر وفاداری خود به مکتب عاشورا و حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در هشتمین شب ماه محرم الحرام، شهر مهاباد بار دیگر با برپایی مراسم عزاداری و سینهزنی، وفاداری خود را به مکتب عاشورا و ارزشهای والای حضرت سیدالشهدا (ع) نشان داد.
عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) در این شب، با حضور گسترده در مراسمهای عزاداری، تجلی خود از مفاهیم آزادی، عزت و مقاومت را در راستای آموزههای امام حسین (ع) به نمایش گذاشتند. این مراسم که با نغمههای سوگ و سینهزنی برگزار شد، یادآور ایستادگی و ایثار بزرگ خاندان پیامبر اکرم (ص) بود.
یکی از نکات برجسته در مراسمهای عزاداری شهر مهاباد در شبهای محرم، جلوهای از وحدت و همدلی میان پیروان مکتب اسلام است. حضور همزمان شیعه و سنی در این مراسمها، نشاندهنده ارادت مشترک آنان به خاندان پیامبر (ص) و پیوند عمیق میان مسلمانان این منطقه با آموزههای متعالی مکتب عاشورا میباشد.