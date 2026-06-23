این شب‌ها عاشقان امام حسین (ع) در مهاباد با برپایی مراسم عزاداری و سینه‌زنی، بار دیگر وفاداری خود به مکتب عاشورا و حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشته‌اند.

تجلی ارادت به مکتب عاشورا در مهاباد، سوگواری بر سیدالشهدا (ع) در هشتمین شب محرم

تجلی ارادت به مکتب عاشورا در مهاباد، سوگواری بر سیدالشهدا (ع) در هشتمین شب محرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در هشتمین شب ماه محرم الحرام، شهر مهاباد بار دیگر با برپایی مراسم عزاداری و سینه‌زنی، وفاداری خود را به مکتب عاشورا و ارزش‌های والای حضرت سیدالشهدا (ع) نشان داد.

عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) در این شب، با حضور گسترده در مراسم‌های عزاداری، تجلی خود از مفاهیم آزادی، عزت و مقاومت را در راستای آموزه‌های امام حسین (ع) به نمایش گذاشتند. این مراسم که با نغمه‌های سوگ و سینه‌زنی برگزار شد، یادآور ایستادگی و ایثار بزرگ خاندان پیامبر اکرم (ص) بود.

یکی از نکات برجسته در مراسم‌های عزاداری شهر مهاباد در شب‌های محرم، جلوه‌ای از وحدت و همدلی میان پیروان مکتب اسلام است. حضور همزمان شیعه و سنی در این مراسم‌ها، نشان‌دهنده ارادت مشترک آنان به خاندان پیامبر (ص) و پیوند عمیق میان مسلمانان این منطقه با آموزه‌های متعالی مکتب عاشورا می‌باشد.