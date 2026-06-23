در هشتمین شب ماه محرم الحرام، شهر مهاباد شاهد برگزاری ۱۰۴مین اجتماع شبانه مردم بود که بار دیگر به نمادی از اتحاد، بصیرت و ارادت به مکتب عاشورا تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) در این مراسم، با برپایی آیین‌های سوگواری و سینه‌زنی، وفاداری خود را به ارزش‌های والای مکتب عاشورا و حضرت سیدالشهدا (ع) نشان دادند. حاضران در این اجتماع معنوی، حضور در این میدان را نه تنها ادای احترام به مقام والای شهدا، بلکه فرصتی برای تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب دانستند.

این مراسم که با حضور گسترده مردم برگزار شد، جلوه‌ای از وحدت و همدلی میان شیعه و سنی را به نمایش گذاشت؛ جایی که همگی در مسیر ارادت به خاندان پیامبر اکرم (ص) و الگوبرداری از درس‌های عزت و ایستادگی امام حسین (ع)، گام برمی‌دارند.

پیروان مکتب آزادی و مقاومت در این شب‌ها، با یادآوری ایثارهای بزرگ تاریخ اسلام، بار دیگر بر ایستادگی خود در برابر ظلم تأکید کردند.