در ایام عزاداری ماه محرم، کردستان در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان قرار داره؛ جایی که در کنار شور عزاداری، موکب‌های مردمی نیز با توزیع نذورات، جلوه‌ای از خدمت، همدلی و ارادت به ساحت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشته‌اند.

کردستان و محرم / پیوند عشق حسینی و خدمت بی‌منت در موکب‌ها

کردستان و محرم / پیوند عشق حسینی و خدمت بی‌منت در موکب‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در ایام عزاداری ماه محرم، کردستان در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش غرق در اندوه و ارادت است.

در حاشیه تجمعات شبانه عزاداران، موکب‌های مردمی هم در مسیر دسته‌های سوگواری برپا شده و با عشق، از عزاداران امام حسین (ع) پذیرایی می‌کنند.

ایستگاه‌هایی ساده اما اثرگذار که در مسیر دسته‌های عزاداری، به پناهی برای عزاداران و نمادی از همبستگی اجتماعی تبدیل شده‌ است.

کردستان در این روزها تنها میزبان عزاداری نیست.

بلکه صحنه‌ای زنده از ایمان، همدلی و پیوند عمیق مردم با فرهنگ عاشورا روبه نمایش گذاشته.

روایتی که در موکب‌های مردمی، در دل خیابان‌ها و در مسیر دسته‌های عزاداری، همچنان ادامه دار است.