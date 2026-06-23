در راستای توسعه پایدار و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور و کشت و صنعت شریف‌آباد قزوین با هدف هوشمندسازی داده‌های کشاورزی و انتقال دستاورد‌های پژوهشی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در اقدامی راهبردی جهت تقویت تعامل با واحدهای پیشرو، تفاهم‌نامه همکاری خود را با کشت و صنعت شریف‌آباد قزوین منعقد کرد. محور اصلی این همکاری، هوشمندسازی داده‌های حوزه کشاورزی و دامپروری و بکارگیری آخرین یافته‌های علمی در فرآیندهای تولیدی است.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان قزوین، در این باره اظهار داشت: رویکرد اصلی ما ایجاد ارتباط مؤثر با واحدهای پیشرو در بخش کشاورزی است تا از طریق اشتراک‌گذاری یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی با بخش خصوصی، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایدار بهره‌برداری کنیم.

محصص مستشاری با اشاره به جزئیات این قرارداد افزود: این تفاهم‌نامه با تمرکز بر هوشمندسازی داده‌ها و حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در مجموعه شریف‌آباد تنظیم شده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر دانش متخصصین موسسه تحقیقات علوم دامی و مراکز تحقیقاتی استان، این یافته‌های علمی به زودی به صورت عملیاتی در این مجموعه بزرگ صنعتی پیاده‌سازی شوند.



