معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت تدوین «سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده» در استان سیستان و بلوچستان گفت: این سند، باید به عنوان یک برنامه عملیاتی در دستور کار استان‌ها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر در جریان حضور استاندار سیستان و بلوچستان در معاونت امور زنان و خانواده، با اشاره به جایگاه زنان در آن استان گفت: استان سیستان و بلوچستان همیشه در حوزه زنان پیشرو بوده است. تا همین اواخر بیشترین تعداد فرمانداران زن کشور در این استان حضور داشتند. زنان دهیار بسیار توانمند و فعالی دارید و حضور زنان در شوراهای شهری و روستایی نیز قابل توجه است. واقعاً می‌توانم بگویم زنان سیستان و بلوچستان در برخی حوزه‌ها الگوی سایر زنان ایران هستند و همین موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی بر ضرورت ارتقای شاخص‌های عدالت جنسیتی در استان تأکید کرد و اظهار داشت: بسیار مهم است که شاخص‌های عدالت جنسیتی در حوزه‌های مختلف در استان افزایش پیدا کند. معاونت امور زنان و خانواده طی دو سال گذشته ذیل تکالیف برنامه هفتم، اطلس زنان و خانواده را تدوین کرده و سالنامه آماری زنان و خانواده را نیز منتشر می‌کند که در آن وضعیت استان‌ها در حوزه‌هایی همچون جمعیت، سلامت، اقتصاد، فرهنگ و حمایت‌های اجتماعی به تفکیک و با رتبه‌بندی مشخص شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین با تأکید بر ضرورت تدوین «سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده» در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این سند، باید به عنوان یک برنامه عملیاتی در دستور کار استان‌ها قرار گیرد. موضوع زنان و خانواده صرفاً مسئولیت اداره‌کل امور بانوان نیست و تمامی دستگاه‌ها باید در آن مشارکت داشته باشند. انتظار داریم هرچه سریع‌تر «سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده» در شورای استان تصویب شود و کارها براساس آن انجام شود.

بهروزآذر، حضور زنان در نهادهای تصمیم‌گیر را یکی از شاخص‌های مهم عدالت دانست و خاطرنشان کرد: معنا ندارد ۴۰ میلیون زن در کشور داشته باشیم اما سهم آنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و نمایندگی متناسب نباشد. باید برای حضور بیشتر زنان در شوراها، پارلمان‌های محلی و عرصه‌های ملی تلاش شود.

وی با اشاره به شرایط فرهنگی استان ابراز داشت: ما شرایط فرهنگی زنان سیستان و بلوچستان را کاملاً درک می‌کنیم و به آن احترام می‌گذاریم. اگر بخشی از زنان به دلایل ملاحظات فرهنگی و محلی خود، امکان استفاده از برخی فضاهای عمومی را ندارند، وظیفه ماست که زیرساخت‌های لازم را برای بهره‌مندی آنان از فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی ویژه زنان فراهم کنیم.

معاون رئیس‌جمهور توسعه پارک‌های بانوان، فضاهای فرهنگی ویژه زنان و زیرساخت‌های اجتماعی را از جمله نیازهای مهم استان برشمرد و با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی زنان استان بیان کرد: تولیدات صنایع خلاق و صنایع دستی زنان سیستان و بلوچستان بی‌نظیر است و ایجاد بازارچه‌ها و بسترهای فروش مستقیم می‌تواند به توسعه اقتصادی آنان کمک کند. طرح «هزار بازار-هزار میدان» ظرفیت مناسبی برای حمایت از زنان فراهم کرده است.

بهروزآذر، سلامت زنان را از دیگر اولویت‌های دولت دانست و یادآور شد: از وزارت بهداشت خواسته‌ایم موضوع سلامت زنان را به صورت ویژه دنبال کند. غربالگری بیماری‌های زنان به‌ویژه سرطان پستان، باید در استان با جدیت بیشتری انجام شود و این خدمات نباید محدود به کارکنان دولت باشد، بلکه باید به روستاها و مناطق کم‌برخوردار نیز برسد.

وی بر پیگیری مسائل مربوط به هویت کودکان، حمایت از مادران ایرانی، رفع موانع استخدامی و رفع مسائل مرتبط با اجرای قانون جوانی جمعیت در همه شهرستان‌های این استان تأکید کرد‌.

منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار، با اشاره به جایگاه زنان در ساختار مدیریتی استان، از انتصاب سه فرماندار زن، هشت بخشدار زن و ۳۶۰ دهیار زن خبر داد و عنوان کرد: زنان در سیستان و بلوچستان از جایگاه و احترام ویژه‌ای در میان اقوام و طوایف برخوردارند و نقش مهمی در پیشرفت استان ایفا می‌کنند.

وی به همبستگی مردم سیستان و بلوچستان در روزهای جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: مردم استان در کنار حفظ آرامش، برای صیانت از فرهنگ، هویت و ریشه‌های تاریخی خود نیز تلاش کردند.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه، حمایت معاونت امور زنان و خانواده در زمینه ارتقای شاخص‌های سلامت، توسعه فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی و تقویت روایت ملی از ظرفیت‌های زنان استان را خواستار شد و از معاون رئیس‌جمهور برای سفر به سیستان و بلوچستان دعوت کرد.