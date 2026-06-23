مدیر بنیاد مسکن شهرستان خفر با تشریح اقدامات عمرانی و حمایتی این نهاد در مناطق روستایی، از اجرای طرح‌های عمرانی در ۲۳ روستای این شهرستان و توزیع رایگان مصالح ساختمانی برای خانوار‌های کم‌درآمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خسرو جوکار، سه‌شنبه دوم تیرماه در حاشیه بازدید فرماندار خفر و جمعی از مسئولان بنیاد مسکن استان فارس از طرح آسفالت در حال اجرای روستای سه‌چاه خفر گفت: عملیات زیرسازی، روسازی، اجرای کانیو، دیوار حائل و سنگ‌فرش در ۲۳ روستای شهرستان خفر با اعتباری بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال انجام شده است.

او افزود: در همین راستا ۳۷۵ هزار متر مربع آسفالت در نقاط مختلف روستایی شهرستان خفر اجرا شده که نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان داشته است.

پرداخت ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن

مدیر بنیاد مسکن خفر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن روستایی گفت: تاکنون یک‌هزار و ۲۰۰ فقره وام مقاوم‌سازی مسکن روستایی با اعتباری افزون بر ۶۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

جوکار ادامه داد: همچنین ۴۱۰ فقره وام تعمیری به ارزش ۱۳۹ میلیارد ریال و ۱۳۶ فقره تسهیلات حوادث با اعتباری معادل ۹۴ میلیارد ریال در اختیار روستاییان قرار گرفته است.

اعطای کمک بلاعوض و صدور اسناد روستایی

او با بیان اینکه حمایت از اقشار کم‌برخوردار یکی از برنامه‌های بنیاد مسکن است، بیان کرد: در این مدت ۸۱۵ فقره کمک بلاعوض به ارزش ۱۸۹ میلیارد ریال به خانوار‌های نیازمند پرداخت شده است.

مدیر بنیاد مسکن خفر همچنین از صدور یک‌هزار و ۱۰۰ پروانه ساخت و یک‌هزار و ۳۲۶ بیمه‌نامه برای واحد‌های مسکونی روستایی خبر داد و افزود: با همکاری اداره ثبت اسناد نیز ۳۵۰ سند تک‌برگ برای املاک روستایی صادر شده است.

جوکار در ادامه به اقدامات حمایتی در حوزه تأمین مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان، ۶ هزار و ۸۰۰ پاکت سیمان و ۶۸ تن میلگرد به‌صورت رایگان میان متقاضیان واجد شرایط توزیع شده است.

او ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه‌ها توسعه زیرساخت‌های روستایی، بهبود دسترسی‌ها، مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی و ارتقای سطح رفاه ساکنان روستا‌ها است.