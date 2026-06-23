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افشای نمایشی بودن اختلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی

افشای نمایشی بودن اختلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره یادداشت تفاهم پایان جنگ با ایران در رسانه صهیونیستی تایمز اسرائیل. این رسانه ازعان کرده که این نمایش اختلاف با هدف حفظ آزادی عمل رژیم صهیونیستی در حال اجراست.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۱۷:۴۷
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برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، آمریکا و اسرائیل ، اختلاف ، یادداشت تفاهم
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