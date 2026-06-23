نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد با محوریت برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی ، طرح مدرسه کانون تربیتی محله و طرح‌های تربیتی دانش‌آموزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بسیج دانش‌آموزی سپاه فتح استان در این نشست گفت: در قالب طرح مدرسه، کانون تربیتی محله، ۵۰ مدرسه شاخص در سطح استان با محوریت فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی، معرفتی و مهارتی فعال خواهند شد.

مصطفی گلستانی فر هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح معرفتی، بصیرتی، تربیتی و مهارتی دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: مدارس منتخب با مشارکت آموزش و پرورش، تشکل‌های دانش‌آموزی، حوزه‌های بسیج، طلاب طرح امین و سایر دستگاه‌ها به پایگاه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، مهارتی، فضای مجازی، هوش مصنوعی و کلاس‌های تقویتی تبدیل خواهند شد.

گلستانی همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان در تابستان امسال خبر داد و افزود: بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس در سطح استان با مشارکت گروه‌های جهادی دانش‌آموزی، دانشجویی و مردمی شاداب‌سازی و بهسازی خواهند شد.

وی برگزاری دوره تشکیلاتی یاوران ولایت برای فرماندهان واحد‌های بسیج دانش‌آموزی را از دیگر برنامه‌های مهم تابستانی عنوان کرد.

سعادت صالحی رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان نیز در این نشست از آمادگی بسیج دانشجویی برای همکاری در اجرای برنامه‌های تابستانی خبر داد و گفت: این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید، فضا‌های دانشگاهی و ۳۴ گروه جهادی آماده پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و جهادی دانش‌آموزان است.

شهرام قشقایی رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره‌کل آموزش و پرورش استان نیز از فعالیت حدود ۳۵۰ پایگاه اوقات فراغت و ۱۲ کانون فرهنگی و تربیتی در سطح استان خبر داد و گفت: با وجود ابلاغ نشدن شیوه‌نامه اوقات فراغت سال جاری از سوی وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌های تابستانی در استان آغاز شده است.

وی افزود: اردوگاه‌ها، دارالقرآن‌ها، کانون‌های فرهنگی و تربیتی و مراکز مشاوره آموزش و پرورش آمادگی کامل برای میزبانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان را دارند.

سید نظام مرادی رئیس سازمان دانش‌آموزی آموزش و پرورش استان نیز از آمادگی سازمان دانش‌آموزی استان برای همکاری در اجرای برنامه‌های تابستانی خبر داد و گفت: مربیان و دانش‌آموزان پیشتاز این سازمان در کنار سایر تشکل‌های دانش‌آموزی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و مهارتی آمادگی کامل دارند.

زریر فرضی‌زاده معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت مدیریت اوقات فراغت دانش‌آموزان گفت: برنامه‌ریزی هدفمند برای اوقات فراغت نوجوانان، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت مهارت‌ها و تربیت نسل آینده دارد و نیازمند همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجرایی است.