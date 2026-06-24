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معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: صنعت فولاد حدود ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات ساعت برق مصرف میکند که بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات آن را خودش تامین میکند.
وحید یعقوبی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره ناترازی انرژی صنایع در کشور افزود: ناترازی انرژی در کشور همچنان ادامه دارد و یکی از نقاط بسیار تاسف برانگیزش این است که در حق صنایع بزرگ کشور اجحاف میشود.
وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته در بحث تامین انرژی اجحاف بسیاری به صنعت فولاد شده است، گفت: اکنون شاهدیم که در خرداد امسال ۶۰ درصد محدودیت تامین برق داشتند و به واحدها اعلام شده است که در تیر و مرداد نیز ۸۰ تا ۸۵ درصد برای واحدهای فولادی اعمال محدودیت خواهد شد.
معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران با بیان اینکه صنعت فولاد بخش مولد و اشتغالزایی کشور است، افزود: این صنعت در حالی که فقط ۷ درصد برق کشور را مصرف میکند، بیشتر از ۵۰ درصد محدودیتها را تحمل میکند.
وی با بیان اینکه تاب آوری صنعت فولاد رو به اتمام است، گفت: ما اکنون به مرز بحران تاب آوری در صنعت فولاد رسیدهایم.
یعقوبی افزود: طی یک دورهای تاب آوری صنعت فولاد در مرز هشدار بود، اکنون هشدار را رد کردیم و تاب آوری این صنعت، به مرز بحران رسیده است و داریم وارد بحران میشویم.
وی ادامه داد: امیدواریم که دولتمردان و متولیان امر به این موضوع توجه داشته باشند و این مسائل و مشکلات هر زودتر حل شود و ما دیگر شاهد قطعی برق در صنعت فولاد و اصلاح نرخ انرژی نباشیم. چون اکنون صنعت فولاد علاوه بر اینکه از بعد تامین انرژی در مضیغه جدی قرار دارد، در بحث نرخ انرژی نیز با مشکل مواجه است.
معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: نرخ برق صنعت فولاد در ۸ سال گذشته بیشتر از ۳۵ برابر شده است در واقع چه صنعتی میتواند این میزان افزایش نرخ را تحمل کند که در ۸ سال نرخ یک نهاده اصلی ۳۵ برابر شود.
وی افزود: در بحث گاز نیز شرایط همین طور است، بحث افزایش قیمت و محدودیتها وجود دارد و این موضوع باعث شده است که حاشیه سود شرکتهای بزرگ صنعت فولادی در بورس کالا طی چند سال گذشته از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۶ درصد در سال ۱۴۰۴ برسد.
یعقوبی گفت: صنعتی که زیر نرخ تورم بازدهی میکند یعنی در عمل ورشکسته است و ۶ درصد سود برای یک صنعت بزرگی مثل صنعت فولاد، این پیام را به سرمایه گذار میدهد که دیگر وارد این صنعت نشوید و در این صنعت سرمایه گذاری نکنید.
وی افزود: صنعتی که برای بسیاری از صنایع پایین دستی کشور، صنعت راهبردی و مادر است و برای بسیاری از صنایع اشتغال ایجاد میکند.
معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: دولتمردان و مسئولان به این نکته توجه کنند که صنعت فولاد به عنوان یک صنعت راهبردی است که همپای اهداف نظامی حتی شاید سنگینتر از اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفت.
وی افزود: اکنون مسئولان در داخل کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که بیش از پیش صنعت فولاد را مورد توجه قرار دهند.
یعقوبی درباره خود تامینی انرژی در صنایع فولادی نیز گفت: صنعت فولاد حدود ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات ساعت برق مصرف میکند، یعنی حدود ۷ درصد برق کشور که از این میزان بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات را خودش تامین میکند، یعنی حدود ۷۰ درصد برق مورد نیاز صنعت فولاد به صورت خود تامین است.
وی افزود: البته نکته اصلی این است که این نیروگاههای که در صنعت فولاد احداث شده است به طورطبیعی به منظور بازدهی در این صنعت سرمایه گذاری شده است تا بتواند از این سرمایه گذاری بهره ببرد و تولیدش را به صرفه کند.
معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: اگر قرار است صنعت فولاد برق مورد نیاز خود را با نرخ بالاتری از بورس انرژی، برق سبز و به صورت برق آزاد بخرد، این نرخها صرفه اقتصادی نداشته باشد. دیگر تولید، برای تولید اقتصادی نخواهد بود و درعمل تولید کننده به دنبال برق غیر اقتصادی نخواهد رفت.
وی افزود: در واقع تولید کننده تا وقتی از بورس انرژی برق میخرد که برایش صرفه اقتصادی داشته باشد و بتواند تولیدش را ادامه دهد.
یعقوبی در ادامه به تدوین دستور العمل جدید در بحث تامین انرژی مورد نیاز صنایع از بورس انرژی اشاره کرد و گفت: ما در این خصوص، پیشنهادی به دولت دادیم تا همان طور که در بورس کالا برای کالاها عرضههای اختصاصی صورت میگیرد، یعنی عرضه اختصاصی ورق برای خودروسازها و تولید کنندگان لوازم خانگی. در بورس انرژی نیز چنین تفکیکی وجود داشته باشد و عرضههای اختصاصی در بورس انرژی صورت گیرد یعنی عرضه اختصاصی برق برای فولادیها و یا برای پتروشیمیها و در واقع این عرضهها از هم تفکیک شود که توان رقابت در هر صنعتی بسته به مولفههای آن صنعت وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: امیدوارم این پیشنهاد عملیاتی شود و ما شاهد بهای تمام شده کمتری در تولید فولاد کشور باشیم و صنعت فولاد با توجه به شرایطی که اکنون در کشور وجود دارد، بتواند با قدرت به تولید خود ادامه دهد.
معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: با توجه به شرایطی که اکنون در کشور داریم فضا برای صادرات نیز فراهم میشود که با تامین انرژی مورد نیاز صنعت فولاد به تامین ارز مورد نیاز کشور میانجامد که این مسیر، مسیر مهمی است و باید به آن توجه کرد.
وی افزود: اگر این توافق انجام شود صادرات کشور همانند گذشته رونق خوبی خواهد گرفت و فکر میکنیم در گام نخست میتوانیم در صنعت فولاد تا ده میلیارد دلار نیز ارزآوری برای کشور داشته باشیم.