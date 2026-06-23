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در زمینه ساماندهی مشاغل آلاینده و ارتقای زیرساختهای تجاری شهر، عملیات احداث بیش از ۲۰۰ واحد صنفی جدید در شهرک صنفی کاوه مهاباد با هدف واگذاری به صنفهای موتورسازان و اوراقفروشان به سرعت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در زمینه ساماندهی مشاغل آلاینده و ارتقای زیرساختهای تجاری شهر، عملیات احداث بیش از دویست واحد صنفی جدید در شهرک صنفی کاوه مهاباد با هدف واگذاری به صنفهای موتورسازان و اوراقفروشان به سرعت در حال اجراست.
در همین رابطه، جمعی از مسئولان ارشد شهرستان مهاباد با انجام بازدید میدانی از محل طرح، روند پیشرفت کار و جزئیات اجرایی طرح را بررسی کردند. این طرح که در قالب طرح ملی «ساماندهی مشاغل آلاینده» تعریف شده است، بستری را فراهم میکند تا فعالان این حوزه از محیطهای غیربهینه به واحدهای استاندارد و مجهز در شهرک کاوه انتقال یابند.
افزایش ظرفیت شهرک کاوه
آقای رمضانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد، در این خصوص گفت: در این مرحله از اجرای طرح، بیش از ۲۰۰ واحد تجاری به ظرفیتهای شهرک صنفی کاوه افزوده میشود که گامی بزرگ برای توسعه صنعتی-تجاری منطقه محسوب میشود.
تعهد به محیط زیست و نظم شهری
از سوی دیگر، آقای بابک رستمپور، شهردار مهاباد، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت محیط زیست، اعلام کرد که در جریان این بازدید، آخرین اخطارها به واحدهای آلایندهای که همچنان در مناطق غیرمجاز فعالیت میکنند، ابلاغ شده است.
تاریخچه طرح
لازم به ذکر است که ایده اولیه ایجاد شهرک صنفی کاوه از سال ۱۳۸۲ مطرح شد. هدف اصلی از احداث این شهرک، تجمیع واحدهای صنفی آلاینده و ایجاد تمرکز اقتصادی در محیطی استاندارد بوده است که اکنون با پیشرفت این پروژهها، به مرحله عملیاتی و توسعهای خود رسیده است.