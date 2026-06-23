به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ارتفاعات کوهمره سرخی شیراز ؛ همچنان در محاصره آتش است و تلاش برای مهار آتش سوزی گسترده ادامه دارد .

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: از صبح امروز سی نیروی آتش نشانی و مردمی با بالگرد برای مهار آتش به منطقه اعزام شده اند .

غلامی افزود : آتش‌سوزی در منطقه کوهمره سرخی، مرز بین شهرستان‌های کازرون و شیراز، که از روز گذشته آغاز شده بود، شب گذشته با تلاش نیرو‌های امدادی، عملیاتی، دوستداران طبیعت و همچنین اعزام نیرو و تجهیزات به منطقه، مهار شد.

وی ادامه داد : صبح امروز آتش‌سوزی بار دیگر در ارتفاعات این منطقه آغاز شد و با توجه به سخت‌گذر بودن مسیر و پوشش گیاهی انبوه، عملیات مهار با کندی انجام می‌شود.