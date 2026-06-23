معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با اعلام خبر تشکیل ۵ کارگروه و ۲۴ کمیته تخصصی برای برگزاری شکوهمند مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اسکان و پذیرایی از یک میلیون زائر در روز ۱۶ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استانداری، در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره) که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، از عزم جدی مدیریت استان برای میزبانی از خیل عظیم زائران خبر داد.

وی با تأکید بر ظرفیت میزبانی مردم قم، شعار «هر خانه، یک موکب» را مطرح کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور، در حال تدارک زیرساخت‌ها برای اسکان یک میلیون نفر هستیم که این ظرفیت، جدا از میزبانی خودجوش و کریمانه مردم قم است. در همین راستا، امکانات مدارس، مساجد، حسینیه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز ورزشی و حوزه‌های علمیه بسیج شده‌اند و برای مهمانان ویژه خارجی نیز ظرفیت هتل‌ها در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به اینکه تمهیدات ویژه‌ای برای روز ۱۶ تیرماه اندیشیده شده است، گفت: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، ۵ کارگروه اصلی و ۲۴ کمیته تخصصی تشکیل شده تا تمامی جوانبِ خدمات‌رسانی به زائران با دقت برنامه‌ریزی شود.

حیدری در تشریح اقدامات کارگروه اسکان و خدمات شهری گفت: در کمیته خدمات شهری، سطح شهر به ۸ منطقه و ۲۷ ناحیه تقسیم‌بندی شده است تا در هر نقطه، امکانات لازم برای پذیرایی، اسکان و حمل‌ونقل فراهم باشد.

وی همچنین از طراحی شبکه‌ای منسجم برای کمیته گمشدگان خبر داد و گفت: این شبکه در پارک‌سوارها، حرم مطهر، مسجد مقدس جمکران، سراسر مسیر بلوار پیامبر اعظم و نقاط مختلف شهر به کار گرفته خواهد شد و تصاویر افراد و اشیای گمشده را به‌صورت متمرکز اطلاع‌رسانی می‌کند.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسم، خاطرنشان کرد: از مردم عزیز تقاضا داریم در روز تشییع با حفظ آرامش و طمأنینه، به تأسی از منش و وقار رهبر شهید، در این مراسم حضور یابند تا شاهد رویدادی باشکوه و در شأن ایشان باشیم.