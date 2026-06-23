به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعی از کارگران خط تولید ذوب‌آهن اصفهان در سوگ سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش، در مراسمی با شکوه به عزاداری پرداختند.

در این آیین، کارگران با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و قرائت مرثیه، ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) ابراز کردند و با تأکید بر تداوم راه آن امام همام، بر پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، نهضت عاشورا را الگوی همیشگی آزادگی، ایثار و مقاومت دانستند و اعلام کردند که با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع)، مسیر خدمت، همدلی و وفاداری به آرمان‌های امام و انقلاب را ادامه خواهند داد.