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کارگران خط تولید ذوبآهن اصفهان همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری امام حسین (ع)، در مراسمی آیینی و معنوی به عزاداری پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعی از کارگران خط تولید ذوبآهن اصفهان در سوگ سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش، در مراسمی با شکوه به عزاداری پرداختند.
در این آیین، کارگران با نوحهخوانی، سینهزنی و قرائت مرثیه، ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) ابراز کردند و با تأکید بر تداوم راه آن امام همام، بر پایبندی به ارزشهای دینی و انقلابی تأکید داشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم، نهضت عاشورا را الگوی همیشگی آزادگی، ایثار و مقاومت دانستند و اعلام کردند که با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع)، مسیر خدمت، همدلی و وفاداری به آرمانهای امام و انقلاب را ادامه خواهند داد.