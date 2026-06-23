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حزبالله لبنان در بیانیهای درباره نقض دوباره آتش بس در جنوب لبنان اعلام کرد: ارتش دشمن صهیونیستی با هدف قرار دادن گروهی از غیرنظامیان در شهر نبطیه، دو غیرنظامی را به شهادت رساند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزب الله لبنان در خصوص نقض دوباره آتش بس در جنوب لبنان اعلام کرد: ارتش دشمن صهیونیستی با هدف قرار دادن گروهی از غیرنظامیان در شهر نبطیه، که مشغول باز کردن راهها و بیرون کشیدن پیکر شهدا از زیر آوار بودند، دو غیرنظامی را به شهادت رساند. چند نفر نیز در این حمله مجروح شدند. جنگندههای رژیم صهیونیستی ساعتی پیش هم یک بیل مکانیکی را، حین عملیات آواربرداری، در شهرک نبطیه الفوقا هدف قرار دادند.
حزب الله هشدار داد: اقدام دشمن نقض آشکار آتشبسی است که مقاومت تاکنون به آن پایبند بوده است. نقض دوباره آتش بس در لبنان از سوی اشغالگران همزمان با دور پنجم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی صورت گرفت.