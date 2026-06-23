به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به اینکه نظام مهندسی کشاورزی اصفهان با اختلاف بسیار زیاد از دیگر استان‌ها بیش از ۱۰ هزار کیوآرکد صادر کرده است، گفت: این شناسه‌ها برای محصولات گلخانه‌ای صادراتی مانند فلفل دلمه‌ای به روسیه و دیگر بازار‌ها استفاده می‌شود و یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت صادراتی استان بوده است.

ایرج حیدری ادامه داد: از زمان واگذاری صدور مجوز‌ها به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، بر اساس ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری تاکنون، ۱۴ هزار و ۷۳۰ پروانه در بخش گلخانه شامل تأسیس، بهره‌برداری و تغییر نام صادر شده است.

وی گفت: همچنین صدور ۶ هزار و ۴۷۰ پروانه طیور، ۳۴۷ پروانه شیلات، ۲۵۴ واحد پرورش قارچ، ۵۵۸ واحد داروخانه گیاهپزشکی و بیش از هفت هزار و ۳۰۰ پروانه دام سبک و سنگین از دیگر اقدامات این سازمان در استان اصفهان بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ادامه داد: هم‌اکنون ۲ هزار و ۸۷۵ گلخانه فعال با سطح زیرکشت بیش از هزار و ۵۸۰ هکتار در استان مجوز بهره‌برداری دارند.