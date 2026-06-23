به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنرانی مربی تیم والیبال دختران لامرد به عنوان یکی از شاهدان عینی جنایت آمریکا در این شهر، در سیزدهمین جلسه شصت و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو در حال برگزاری است، پخش شد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56340362"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5834162/56340362?width=600&height=350"></script></div> خانم رحیمه شهابی، مربی تیم والیبال دختران لامرد، که در لحظه حمله موشکی آمریکا به همراه تیم دختران نونهال در مجتمع ورزشی این شهر حضور داشته، با تشریح لحظات سخت و نفس‌گیر این جنایت، خواستار محاکمه عاملان و آمران این حمله شد.

این اقدام در پی جنایت هولناک روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ رخ داد که در آن، نیروهای آمریکایی با شلیک چهار موشک‌ جدید و پیشرفته PrMS به یک منطقه مسکونی در شهر لامرد استان فارس، مجتمع ورزشی کودکان و غیرنظامیان را هدف گرفتند.

در پی انفجار این موشک‌ها، ۲۴ نفر، از جمله یک دختربچه دوساله، چند نوجوان والیبالیست و چندین زن و مرد بی‌گناه، به شهادت رسیدند. بیش از ۱۳۰ نفر نیز مجروح شدند که شمار قابل‌توجهی از آنان دچار معلولیت دائم شده‌اند.

این موشک‌ها پیش از برخورد به هدف، در هوا منفجر شده و به بیش از ۱۸۰ هزار ترکش متشکل از ساچمه‌های تنگستن تبدیل شدند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز پیش از این ضمن محکومیت این اقدام، اظهار داشت: این حمله، ناشی از اشتباه نبود؛ اکنون دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد که ارتش آمریکا این نوع موشک‌ها را برای نخستین‌بار با هدف آزمایش میزان قدرت تخریب آنها به سوی یک منطقه مسکونی و سالن ورزشی در شهر لامرد شلیک کرده است. این اقدام، جنایتی جنگی، شنیع و نابخشودنی است و آمران و عاملان آن باید در هر محکمه صالحی تحت پیگرد کیفری قرار گیرند .