سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد با اجرای مصوبات جدید، فضای غرب کشور ۲۴ ساعته فعال و شرایط برای انجام پرواز‌های داخلی و عبوری در سراسر آسمان ایران فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای از بازگشایی تدریجی فضای کشور و ارتقای سطح بهره‌برداری از مسیرهای هوایی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است بر اساس مصوبات کمیته هماهنگی کشوری و لشکری، فضای غرب کشور همانند فضای شرق، به‌صورت عملیاتی و شبانه‌روزی در دسترس قرار گرفته و امکان انجام پروازهای داخلی و عبوری بر فراز کشور فراهم شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد تمامی فرودگاه‌های کشور در صورت انطباق با شرایط و ضوابط مندرج در نشریه اطلاعات هوانوردی (AIP)، قابلیت فعالیت هوانوردی خواهند داشت و پس از طی ارزیابی‌های ایمنی، عملیات آن‌ها از سر گرفته می‌شود.

به گفته سازمان هواپیمایی کشوری، نقاط تبادل ترافیکی میان ایران و عراق نیز ۲۴ ساعته فعال شده و محدودیت مربوط به تجهیز هواپیماها به سامانه شناسایی در این مسیر حذف شده است.

همچنین فرودگاه‌های کیش و عسلویه با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و پشتیبانی از رونق اقتصادی، پس از ارزیابی‌های ایمنی، از طلوع تا غروب آفتاب عملیات پروازی خواهند داشت.