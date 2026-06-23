سخنگوی وزارت نفت با تأکید بر ادامه فعالیت بی‌وقفه صنعت نفت در شرایط جنگ و تحریم گفت: وزارت نفت با اتکا به تجربه سال‌های گذشته و طراحی سازکار‌های متنوع صادراتی، آماده بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده در پی تعلیق بخشی از تحریم‌ها برای توسعه صادرات نفت خام است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سامان قدوسی امروز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با برنامه «میز اقتصاد» گفت: صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران سال‌ها پیش از جنگ تحمیلی سوم و جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز درگیر نوعی جنگ اقتصادی و تحریمی با جنسی متفاوت از تحولات اخیر بوده است.

وی گفت: همه بخش‌های زنجیره صنعت نفت، از اکتشاف، حفاری، تولید و صادرات نفت گرفته تا پالایش، انتقال و توزیع گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین صنعت پتروشیمی، همواره در خط مقدم این نبرد اقتصادی حضور داشته‌اند.

سامان قدوسی افزود: در جنگ اخیر نیز، با وجود حملات و خسارت‌هایی که به برخی تأسیسات صنعت نفت وارد شد، با تدابیر اتخاذشده در سطوح مختلف وزارت نفت و مدیریت وزیر نفت، کوچک‌ترین اختلالی در خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشد.

پایداری زیرساخت‌های صنعت نفت در جنگ

سخنگوی وزارت نفت با اشاره به پایداری زیرساخت‌های صنعت نفت ادامه داد: از سکو‌های بهره‌برداری نفت و گاز در خلیج فارس و مناطق نفت‌خیز جنوب گرفته تا پالایشگاه‌های نفت و گاز، مجتمع‌های پتروشیمی و جایگاه‌های عرضه سوخت به‌عنوان ویترین صنعت نفت، همگی با تلاش شبانه‌روزی کارکنان این صنعت به فعالیت خود ادامه دادند.

قدوسی با اعلام اینکه به‌تازگی یکی از بزرگ‌ترین سکوی‌های بهره‌برداری نفت خام در حوزه فلات قاره با وزن ۶ هزار و ۲۰۰ تن با موفقیت نصب شده است، ادامه داد: پس از تکمیل این طرح، روزانه ۳۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت خام کشور در خلیج فارس افزوده می‌شود.

وی با اشاره به موضوع رفع تحریم‌ها بیان کرد: وزارت نفت برای شرایط مختلف، اعم از دوران تحریم و رفع تحریم، روش‌ها و سازوکار‌های متنوعی را برای صادرات نفت خام طراحی کرده است. با توجه به اعلام اخیر آمریکا درباره تعلیق و رفع بخشی از تحریم‌ها، این روش‌ها ارزیابی و از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه صادرات نفت استفاده می‌شود.

بهره‌گیری از فرصت‌های پسا توافق

سخنگوی وزارت نفت ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو انجام شده و طی ۶۰ روز آینده متناسب با شرایط، سازکار‌های اجرایی و عملیاتی استفاده می‌شود.

قدوسی با تأکید بر عملکرد موفق وزارت نفت در سال‌های تحریم تصریح کرد: به گواه بسیاری از رسانه‌ها و مؤسسات معتبر بین‌المللی، صادرات نفت خام ایران در سال‌های اخیر رکورد‌های قابل توجهی را ثبت کرده است؛ موفقیتی که در شرایطی حاصل شد که فرایند فروش و صادرات نفت با پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو بود.

وی یادآور شد: وزارت نفت انتظار دارد طرف آمریکایی به تعهد‌های اعلام‌شده خود در حوزه رفع تحریم‌ها پایبند باشد و به‌ویژه سازکار‌های مالی مرتبط با فروش نفت خام را به‌صورت عملیاتی اجرایی کند تا زمینه بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های ایجادشده فراهم شود.

جدیت وزارت نفت در حفظ و توسعه صادرات

سخنگوی وزارت نفت تأکید کرد: وزارت نفت متناسب با هرگونه شرایط، تدابیر لازم و روش‌های متنوعی را پیش‌بینی کرده و برنامه‌های خود را برای حفظ و توسعه صادرات نفت خام کشور با جدیت دنبال می‌کند.

قدوسی با یادآوری اینکه همکاران سخت کوشم در صنعت نفت پس از سال‌ها تحریم در این حوزه به بلوغ کامل رسیده‌اند، گفت: با لطف خداوند و درایت‌های مسئولان به‌ویژه وزیر نفت که در آغازین روز‌های کاری خودشان هم مشمول تحریم آمریکایی‌ها شد، نصاب های خوبی در صادرات نفت خام ثبت شد.

وی با اشاره به توانمندی صنعت نفت اعلام کرد: در صورتی‌که بدعهدی ازسوی طرف مقابل دیده شود، وزارت نفت به سرعت تغییر رویه داده و از روش‌های فروش در زمان تحریم استفاده می‌کند تا این حوزه به شکلی مطلوب مدیریت شود و خللی در صادرات و حوزه بازرگانی نفت خام ایران ایجاد نشود.