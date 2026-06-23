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بررسی قیمت مرغ در بازار

با اینکه قیمت مرغ در عمده فروشی‌ها ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است، اما شرکت پشتیبانی دام کشور اعلام کرده مرغ مازاد نیاز بازار را کیلویی ۳۶۹ هزار تومان خریداری میکند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۱۸:۰۶
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برچسب ها: شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، قیمت مرغ ، بازار مرغ
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