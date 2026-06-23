به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در بازدید از مجتمع خدمات رفاهی فرهنگیان شهرستان برخوار گفت: با توجه به اینکه بیش از ده سال از آغاز ساخت این طرح گذشته و هنوز نیمه تمام مانده ، اولویت در تکمیل و افتتاح این طرح است.

علی فرهادی افزود: ده میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این مجتمع خدماتی رفاهی در برخوار اختصاص یافته است و بعد از هزینه و پایان آن، اگر سرعت و پیشرفت کار خوب باشد با کمک منابع ملی و استانی ، اعتبار بعدی به سرعت اختصاص می یابد تا طرح تکمیل و به افتتاح برسد.

در ادامه نماینده مردم شهرستان های برخوار و شاهین شهر و میمه گفت: حضور مسوولان و مدیران ملی در بازدید از روند احداث طرح های عمرانی و خدماتی ارزشمند است و به پیشرفت کار کمک می کند .

حسینعلی حاجی در این بازدید و جلسه شورای آموزش و پرورش، طرح های رفاهی، زیرساختی و مشکلات آموزشی فرهنگیان و کادر اداری از جمله کمبود کادر آموزشی ، کمبود نیروی سرایدار در مدارس و نیازهای مختلف آموزشی بررسی شد .