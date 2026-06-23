به گزارش خبرگزاری صداو سیما،مرکز اصفهان؛ دهیار روستای امامزاده شاه سید علی اکبر (ع) شهرضاگفت: کاروان پیاده انصار الحسین (ع) صبح امروز هشتم محرم، از شهرستان جرقویه به سمت شهرضا حرکت کرده و مهمان مردم این روستا شدند.

مجتبی آقایی افزود: این کاروان ۱۵۰نفره که از زائران ۹ تا ۸۸ ساله تشکیل شده است، مسیر ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتری مشهد تا کربلا را در مدت ۷۲ روز طی می‌کنند.

وی بیان داشت: زائران حسینی این کاروان امروز پس از ۲۳ روز پیاده روی به شهرستان شهرضا رسیده و مورد استقبال و پذیرایی مردم این روستا قرار گرفتند.

وی گفت: این کاروان عصر امروز به سمت حرم مطهر امامزاده شاهرضا (ع) در شهرضا حرکت کرده و امشب مهمان مردم شهرضا است.