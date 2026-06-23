تیم پاراشنا استان کرمان با کسب ۱۴ نشان طلا، ۵ نقره و ۶ برنز و ثبت ۴ رکورد ملی جدید در جایگاه دوم مسابقات قهرمانی کشور ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مسابقات قهرمانی کشور پاراشنابا نظارت کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC به مدت سه روز در تهران برگزار شد که تیم کرمان در مجموع نتایج این رقابت‌ها دوم شد.

تیم کرمان در روز اول مسابقات با کسب ۶ طلا، یک نقره و ۲ برنز به کار خودش پایان داد و موفق شد در ماده ۱۰۰ متر آزاد، فرزاد حسین‌آبادی مقام اول، سینا ضیغمی‌نژاد مقام اول، حسین حسن‌زاده مقام سوم، رادان بهرامی مقام چهارم، محمد ادب‌آوازه مقام سوم و سید محمدصادق حسینی مقام پنجم را کسب کردند.

همچنین این تیم در ماده ۵۰ متر پشت به‌ وسیله محمد کریم‌ زاده مقام اول را کسب کرد و توانست رکورد ملی را ثبت کند.

تیم کرمان در ماده ۱۰۰ متر قورباغه نیز توانست توسط ابوالفضل ملک‌اولادی مقام اول ، فرزاد حسین آبادی مقام اول و ثبت رکورد ملی، سینا ضیغمی‌نژاد مقام اول، محمد ادب‌ آوازه مقام چهارم و رادان بهرامی مقام هفتم را کسب کند.

تیم پاراشنای استان کرمان در ۴×۱۰۰ مختلط تیمی با حضور حسین حسن‌زاده، فرزاد حسین‌آبادی، ابوالفضل ملک‌اولادی و محمد ادب‌ آوازه مقام دوم را کسب کرد.

تیم پاراشنا استان کرمان در روز دوم مسابقات نیز با کسب ۶ طلا، یک نقره و ۲ برنز خوش درخشید.

این تیم در ۵۰ متر آزاد توانست باابوالفضل ملک‌اولادی مقام اول، محمد کریم‌زاده مقام اول، فرزاد حسین‌آبادی مقام اول، سینا ضیغمی‌نژاد مقام اول، سید محمدصادق حسینی مقام سوم، حسین حسن‌زاده مقام سوم، رادان بهرامی چهارم و محمد ادب آوازه مقام پنجم را به دست آورند.

همچنین در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی نیز ابوالفضل ملک‌اولادی مقام اول و سید محمدصادق حسینی مقام دوم را کسب کردند و در ۴۰۰ متر آزاد نیز سینا ضیغمی‌نژاد مقام اول را کسب کرد.

در روز سوم مسابقات حسین حسن‌زاده درماده ۱۰۰ متر پروانه مقام سوم را کسب و محمد کریم زاده ضمن کسب مقام اول رکورد ملی را در ۵۰ متر قورباغه ثبت کرد.

و در ۴×۱۰۰ آزاد تیمی نیز تیم کرمان با حضور محمد ادب‌آوازه، فرزاد حسین‌آبادی، حسین حسن‌زاده و ابوالفضل ملک‌اولادی به مقام دوم رسید.

همچنین در ۱۰۰ متر پشت نیز ابوالفضل ملک‌اولادی ضمن کسب مقام اول سهمیه‌ی آسیایی را نیز کسب کرد و فرزاد حسین آبادی و حسین حسن‌زاده مقام دوم، رادان بهرامی مقام سوم، صادق حسینی مقام چهارم و محمد ادب‌آوازه مقام پنجم این ماده را کسب کردند تا تیم کرمان با کسب ۱۴ نشان طلا، ۵ نقره و ۶ برنز و ثبت ۴ رکورد ملی جدید در جایگاه دوم مسابقات قهرمانی کشور ایستاد.