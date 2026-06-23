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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب از ادامه عملیات کشت پنبه در مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی اعیانمنش گفت: امسال پیشبینی میشود بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی داراب به زیر کشت این محصول راهبردی برود .
اعیان منش از تداوم عملیات کشت پنبه در اراضی این شهرستان خبر داد و بیان کرد: روند کشت از دهم خردادماه آغاز شده است و تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.
او با اشاره به گذشت حدود ۲۰ روز از آغاز عملیات کشت پنبه در داراب افزود: عملیات کاشت در حال انجام است و پیشبینی میشود امسال سطح زیر کشت این محصول به بیش از ۶ هزار هکتار برسد.
بیش از ۹۸ درصد کشت بهصورت مکانیزه
اعیانمنش با بیان اینکه بخش عمدهای از عملیات کشت بهصورت مکانیزه انجام میشود، گفت: بیش از ۹۸ درصد کاشت پنبه در شهرستان داراب با استفاده از ادوات کشاورزی صورت میگیرد که این موضوع موجب افزایش دقت، بهبود تراکم بوتهها و مدیریت بهتر هزینههای تولید شده است.
مدیر جهاد کشاورزی داراب ادامه داد: استفاده از روشهای مکانیزه نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای تولید در مزارع پنبه دارد.
کشت ارقام سازگار با اقلیم منطقه
اعیانمنش با اشاره به ارقام مورد استفاده کشاورزان در این شهرستان بیان کرد: عمده ارقام کشتشده شامل گلستان، ساجدی و ارمغان است که با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری مناسبی دارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب افزود: انتخاب ارقام مناسب میتواند نقش مهمی در افزایش عملکرد و کیفیت محصول نهایی داشته باشد.
فعالیت ۶ کارخانه پنبهپاککنی در داراب
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زیرساختهای فرآوری محصول گفت: ۶ کارخانه پنبهپاککنی در شهرستان داراب فعال است که علاوه بر خرید توافقی محصول، عملیات فرآوری و تبدیل پنبه به محلوج و دانه پنبه را نیز انجام میدهند.
اعیانمنش در ادامه بیان کرد: محصولات فرآوریشده برای تکمیل زنجیره ارزش به بازارهای هدف، کارخانههای نساجی و واحدهای روغنکشی ارسال میشود.