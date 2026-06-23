پخش زنده
امروز: -
مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از مشاهده آفت مخرب کرم برگ خوار پاییزه در مزارع ذرت دهستان دشتروم شهرستان بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، منور صفایینیا بر لزوم اقدام فوری کشاورزان برای سمپاشی و کنترل این کانونهای آلودگی تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه این آفت به دلیل قدرت تکثیر بالا و سرعت انتشار سریع، یکی از بزرگترین تهدیدها برای امنیت غذایی محسوب میشود، اظهار داشت: میزبان ترجیحی این آفت گیاه ذرت است که در صورت کنترل نکردن به موقع، میتواند به بیش از ۵۶ محصول زراعی دیگر نیز حمله کرده و خسارات جبرانناپذیری را به بار آورد.
صفایی نیا ادامه داد: علائمی نظیر خراشیدگی، پارگی برگها، مشاهده گلولههای فضولات و سوراخهای ردیفی روی برگها از نشانههای بارز حضور این آفت است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه توانایی پرواز حشرات کامل، مدیریت این آفت را پیچیدهتر میکند، خاطرنشان کرد: در نشست ستاد گیاهپزشکی استان، راهکارهای مقابله با این آفت بررسی شده است، اما تاکید میکنیم که کنترل این آفت در همین مرحله نخست و بر روی میزبان اصلی (ذرت) یک ضرورت اجتنابناپذیر است و همراهی و مشارکت کشاورزان در عملیات سمپاشی در این بازه زمانی، نقشی حیاتی در جلوگیری از سرایت و شیوع آن در سایر مزارع استان دارد.