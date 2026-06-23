بنا بر اعلام بانک مرکزی، اختلال ایجادشده در خدمات کارت‌محور همه بانک‌ها به جز ملی، صادرات و تجارت برطرف شده است و اختلال خدمات این سه بانک نیز تا پایان امشب رفع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام رسانه بانک مرکزی، اختلال مقطعی ایجادشده در برخی بانک‌های کشور که به دلیل جلوگیری از هرگونه دسترسی غیر مجاز و حفاظت از امنیت اطلاعات و دارایی‌های مشتریان رخ داده بود، برطرف شده و خدمات این بانک‌ها به وضع عادی بازگشته است.

تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلال سامانه‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت هستند و روند بازگردانی خدمات ادامه دارد.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، پیش‌بینی می‌شود اختلال باقی‌مانده در خدمات کارت‌محور این سه بانک نیز تا پایان امشب به‌طور کامل برطرف شود و همه خدمات بانکی به وضع عادی بازگردد.

مراجع مسئول از مشتریان خواسته‌اند اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضع خدمات بانکی را فقط از کانال‌های رسمی بانک‌ها و مراجع ذی‌ربط دنبال کنند.