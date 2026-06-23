پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس
مراسم «یومالعباس» زنجان توسط ۱۴۰ رسانه رسمی و شبکه بینالمللی، پوشش داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ مسئول روابطعمومی حسینیه اعظم زنجان گفت: بیش از ۱۴۰ عکاس و فعال رسانهای با دریافت مجوز رسمی، مراسم یوم العباس حسینیه اعظم زنجان را پوشش میدهند و علاوهبرآن، تیمهای رسانهای ملی و بینالمللی نیز برای انعکاس این رویداد مذهبی در زنجان حضور یافتهاند.
مجتبی شهامی افزود: برای پوشش رسانهای مراسم یوم العباس امسال، حدود ۱۴۰ کارت عکاسی و خبرنگاری صادر شده است و این آمار تنها شامل افرادی است که از طریق روابطعمومی حسینیه اعظم مجوز دریافت کردهاند.
مسئول روابطعمومی حسینیه اعظم زنجان افزود: علاوه بر این تعداد، خبرنگاران، عکاسان و مستندسازان دیگری نیز از رسانهها و نهادهای مختلف در مراسم حضور دارند که لزوماً در آمار مجوزهای صادرشده قرار نمیگیرند.
پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس پوشش گسترده آیین «یومالعباس» با حضور ۱۴۰ خبرنگار و عکاس