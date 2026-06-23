شهرستان دهگلان با بیش از ۳۰۰ زنبوردار و تولید سالانه ۱۰۰ تن عسل به قطب نوظهور زنبورداری کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسئولان اعلام کردند: در شهرستان دهگلان بیش از ۳۰۰ زنبوردار حرفه‌ای فعال هستند که سالانه بیش از ۱۰۰ تن عسل تولید می‌کنند.

همچنین تولید محصولات جانبی از جمله ژل رویال، بره‌موم، گرده گل، زهر زنبور و صادرات ملکه زنبور عسل در این منطقه در حال گسترش است.

این روند، زنبورداری را در لیلاخ از یک فعالیت سنتی به یک صنعت اشتغال‌زا و اقتصادی تبدیل کرده است.