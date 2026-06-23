با حضور مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان رومشکان پیکر شهید محمد حسین شیرواند دانش آموز ۱۴ ساله جنگ رمضان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید دانش‌آموز محمدحسین شیراوند با حضور گسترده مردم در شهرستان رومشکان برگزار شد.

محمدحسین شیراوند دانش‌آموز ۱۴ساله و مداح اهل‌بیت (ع) از شهرستان رومشکان پس از چند ماه تحمل رنج ناشی از جراحات حمله رژیم صهیونیستی به رومشکان، در شب هفتم محرم‌الحرام به شهادت رسید.