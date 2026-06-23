تشییع شهید دانش آموز محمدحسین شیراوند در رومشکان
با حضور مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان رومشکان پیکر شهید محمد حسین شیرواند دانش آموز ۱۴ ساله جنگ رمضان تشییع و به خاک سپرده شد.
محمدحسین شیراوند دانشآموز ۱۴ساله و مداح اهلبیت (ع) از شهرستان رومشکان پس از چند ماه تحمل رنج ناشی از جراحات حمله رژیم صهیونیستی به رومشکان، در شب هفتم محرمالحرام به شهادت رسید.
محمدحسین شیراوند با صبر، استقامت و ایثار، نام خود را در یاد و خاطره مردم لرستان ماندگار کرد. خبر درگذشت این نوجوان، موجی از اندوه را در میان خانواده، دوستان و مردم شهرستان رومشکان به همراه داشته است.