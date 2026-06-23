تیم‌های شهرداری قائم‌شهر، کاسپین فریدونکنار و هیرکانیان گرگان با کسب ۴۱ امتیاز، رقابت نزدیکی برای صعود به لیگ دسته سوم فوتبال کشور دارند.

شهرداری قائم‌شهر و کاسپین فریدونکنار در کورس صعود به لیگ دسته سوم

شهرداری قائم‌شهر و کاسپین فریدونکنار در کورس صعود به لیگ دسته سوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت برای صعود از گروه نخست مسابقات لیگ دسته چهار فوتبال باشگاه‌های کشور به اوج حساسیت رسیده است و تیم‌های شهرداری قائم‌شهر، کاسپین فریدونکنار و هیرکانیان گرگان در فاصله دو هفته تا پایان رقابت‌ها، شانه‌به‌شانه برای کسب سهمیه صعود تلاش می‌کنند.

در هفته بیستم این مسابقات، تیم فوتبال شهرداری قائم‌شهر با ارائه نمایشی تهاجمی و برتر، میزبان خود آرادگستر تهران را شکست داد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد.

در این مسابقه سامان افتری، حسین حسن‌تبار و علی زارع گل‌های شهرداری قائم‌شهر را به ثمر رساندند تا نماینده مازندران همچنان در جمع مدعیان اصلی صعود باقی بماند.

تیم کاسپین فریدونکنار نیز در ورزشگاه شهید کریم آزادی فریدونکنار موفق شد تیم ستارگان ایرانیان را شکست دهد و جایگاه خود را در کورس صعود حفظ کند.

میلاد افشار با به ثمر رساندن دو گل، نقش اصلی را در پیروزی کاسپین فریدونکنار ایفا کرد و سه امتیاز حساس این دیدار را برای تیمش به ارمغان آورد.

در دیگر دیدار مهم هفته، تیم هیرکانیان گرگان برابر میزبان خود فجر بیدخت گناباد به تساوی یک بر یک دست یافت تا رقابت در صدر جدول همچنان فشرده و نزدیک باقی بماند.

پس از پایان هفته بیستم، تیم‌های هیرکانیان گرگان، شهرداری قائم‌شهر و کاسپین فریدونکنار هر کدام با ۴۱ امتیاز در صدر جدول گروه نخست قرار دارند و سرنوشت دو سهمیه صعود به لیگ دسته سوم فوتبال کشور در دو هفته پایانی مشخص خواهد شد.

با توجه به نزدیکی امتیازات و اهمیت نتایج دیدار‌های باقی‌مانده، رقابت میان این سه تیم وارد حساس‌ترین مرحله خود شده و هر امتیاز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر صعود داشته باشد.