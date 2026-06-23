چهار ملی‌پوش دیگر ایران در پایان روز سوم رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در مالزی، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در مالزی، فاطمه ممانی در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم با ناک‌اوت «کارینا اولدیش» نایب‌قهرمان اروپا ۲۰۲۵ از اوکراین در راند نخست، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

در وزن منفی ۵۴ کیلوگرم، ستاره مرشدی با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ نماینده بلژیک را شکست داد و در وزن منفی ۶۷ کیلوگرم، فاطمه حسینی نیز با همین نتیجه برابر نماینده الجزایر به برتری رسید و به جمع چهار نفر برتر راه پیدا کرد.

در بخش مردان و در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، سیاوش امیری با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ مقابل غلام‌نبی محبی از افغانستان که با پرچم تیم AIN رقابت می‌کند، پیروز شد و جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.

پیش از این نیز مهسا محمودپور، فرشته حسن‌زاده و مهدی عبدی با پیروزی مقابل رقبای خود صعودشان به نیمه‌نهایی را قطعی کرده بودند.

تنها نماینده حذف‌شده ایران در روز سوم، زهرا نصیری در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم بود که با نتیجه ۲۰ بر ۱۷ برابر «اومی مینگ‌سوپاکون» از فنلاند شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

با نتایج روز سوم، تیم ملی موی‌تای ایران با هفت نماینده در مرحله نیمه‌نهایی، به دنبال کسب مدال‌های جهانی در روز‌های پایانی این رقابت‌ها است.