به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولی فقیه در استان دراین نشست با تاکید بر مقوله فرزند آوری وحمایت از ازدواج جوانان در استان گفت: هم در بخش فرهنگی و هم زیرساختی و حمایتی باید این موضوع در دستورکا ر متولیان قرار بگیرد.

آیت الله حسینی افزود: ما درآینده با بحران کمبود جمعیت و پیری مواجه هستیم، همان کاری که دشمن می‌خواست واکنون باید با جهاد تبیین در زمینه فرزند آوری هرکسی تربیونی دارد و نقشی دارد دست به کار شود.

در این نشست همچنین برخی از بانوان فعال عرصه جمعیت و فرزند آوری به بیان مشکلات و آسیب‌های پیری جمعیت پرداختند.