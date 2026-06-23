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بارش بارانهای مونسونی در دل تابستان داغ حال و هوای تازهای در شهر سردشت شهرستان بشاگرد ایجاد کرده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در روزهایی که دمای هوا در بسیاری از نقاط هرمزگان به مرزهای بحرانی و بالای ۴۰ درجه میرسد، آسمان شهرستان بشاگرد هر عصر سخاوتمندانه گشوده میشود تا با بارشهای رگباری، هوای داغ را به نسیمی خنک و روحنواز بدل کند.
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این بارشهای موسمی که اغلب با طغیان رودخانههای فصلی همراه است، هر روز بخشی از جغرافیای این منطقه را دربر میگیرد و اکوسیستم کوهستانی آن را جانی دوباره میبخشد.
شهرستان بشاگرد با ۹ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع مساحت، در فاصله ۲۶۰ کیلومتری بندرعباس واقع شده و به عنوان یکی از کانونهای اصلی بارشهای مونسونی در هرمزگان شناخته میشود.